5 مشروعات يتضمنها محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج نوفي

حرصت مصر في السنوات الأخيرة على مواجهة التحديات التي تتعلق بالأنظمة الزراعية والامن الغذائي والتغيرات المناخية.

كما حرصت على استمرار سير عجلة التنمية الوطنية حيث بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، كما حددت الحكومة قائمة من المشروعات التنموية ذات الأولوية في محور الغذاء والتي تهدف إلى دعم تحقيق أهداف مصر المناخية وتسعى لتحقيق النتائج والأثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة على المواطن المصري.

إضافة إلى تحسين تكيف الأراضي الزراعية وقدرتها على الصمود ودعم المزارعين في تبني ممارسات التكيف الجديدة التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في تحسين إنتاج الغذاء وزيادة الإنتاجية، وتحسين نظم الري والصرف وتطوير البنية التحتية الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الغذاء وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية.

يتضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج نوفي عدد 5 مشروعات رئيسية وهم:

-تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا

-التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى البحر

-تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا

-تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة

-إنشاء نظام إنذار مبكر

مناقشات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي":

شهدت الفترة السابقة ومنذ عام 2023 استقبال عدد من البعثات الفنية من شركاء التنمية الرئيسيين لمشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج نوفي وانعقاد سلسلةمن النقاشات الفنية مع الوزارات المعنية مما أسفر عن عدد من المخرجات والتصورات بخصوص تنفيذ تلك المشروعات، حيث خلصت كافة مشاورات التأهيل الفني التي شاركت الجهات المعنية وشركاء التنمية إلى أهمية مايلي:

- تحقيق الربط والتكامل بين عدد من المشروعات وخاصة في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام الخاص بها والنطاق الجغرافي المستهدف.

- تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة من شركاء التنمية مما يستلزم تطوير مكونات وعمليات المشروع لتغطية النطاق التنمويالأوسع والأشمل وضم وزارات فنية للمشروع للعمل على تلك المكونات بشكل متكامل.

- ضمان التوزيع العادل للتمويلات التنموية وسعيًا لتحقيق التنمية الريفية الشاملة وتعزيز صمود ومرونة المجتمعات الزراعية في مختلف المحافظات ضد التغيرات المناخية.