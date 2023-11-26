وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

توفي الفنان طارق عبدالعزيز بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناء العمل.

وأكدت مصادر لـ«الدستور» أن الفنان توفي أثاء التصوير في «لوكيشن» مسلسل «وبقينا اتنين»، الذي كان يشارك في بطولته بجانب الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف.

تخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

طارق عبد العزيز دفعة خالد صالح وهو صديق شخصي له ولمحمد هنيدي وخالد الصاوي والمؤلف أحمد عبد الله

بدأ حياته الفنية من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعه متميزة من الفنانين الشباب.

من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودور الشاب القبطي في فيلم ثقافي

شارك مع عمرو دياب في فيلمين هم طول الليالي عام 1999 والقصة في كلمتين عام 2000.