الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسر القاضى يكشف لـ"الشاهد" رد فعل الرئيس على استراتيجية تطوير وزارة الاتصالات

المهندس ياسر القاضى
المهندس ياسر القاضى

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه يرى أن أهم الاستثمارات التي حدثت بمصر هي التي وُضعت في وزارة الاتصالات وجعلت مصر قبلة جاذبة للاستثمارات وهذا مهم جدًا.

 

وأضاف، "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رد فعل الرئيس السيسي، على عرضه حول استراتيجية تطوير الوزارة أنه كان يوجد استجابة وقبول وسؤال عن الأهداف وتنفيذ الخطة على الأرض.

 

وأكد أن الرئيس السيسي، يتحدث بشكل عملي وبعد كل اجتماع يكون هناك خطاب بالاجتماع للمتابعة مع الوزارة ويذهب لرئيس الوزراء حتى يتابع مع الوزير المعني.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

ياسر القاضي وزارة الاتصالات الرئيس السيسي رد فعل استراتيجية تطوير الوزارة تنفيذ الخطة

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