"مستقبل وطن" يطلق مبادرة "كلنا معاك" لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أطلق حزب مستقبل وطن، مبادرة "كلنا معاك" وذلك لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، حيث نشرت المبادرة فيديو يتضمن أبرز إنجازت الرئيس السيسي.

كما تضمن الفيديو الدعائي لمبادرة "كلنا معاك" عددا من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار القائمون على الحملة إلى أن المبادرة تشمل عدد من الجولات في جميع محافظات مصر.

الانتخابات الرئاسية:

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.