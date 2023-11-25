السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فراس سعيد: كواليس "روحي فيك" ممتعة ولا أؤمن بالدجل والشعوذة

فراس سعيد
فراس سعيد

حقق الفنان فراس سعيد نجاح كبير بأحدث أعماله الفنية التي عرضت خلال الايام الماضية حكاية “روحي فيك” ضمن سلسلة حكايات المقتبسة من كتاب “55 مشكلة حب” للراحل مصطفى محمود.

وأعرب فراس في تصريح لـ"الدستور" عن سعادته الشديدة بنجاح حكاية روحي فيك، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة جدا، مؤكدًا أن نجاح العمل فاق التوقعات، مردفًا: “الحمدلله ردود الأفعال كانت أغلبها إيجابية، وكنت سعيد جدا بالنجاح اللي حققته من خلال دور حازم، وبنجاح الحكاية بشكل عام”.

وعن دوره الذي قدمه ضمن احداث العمل والذي كان يؤمن بالدجل ويستعين به، قال فراس سعيد إنه ضد هذه الفكرة ولا يؤمن بها إطلاقا، قائلا: “أنا لا أؤمن بالدجل أو الشعوذة أو الأشياء اللي مثل هذا، ولا يمكن أن أذهب إلى دجال أو أفكر مثل حازم”.

حكاية "روحى فيك" من بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسي، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهي من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي وإنتاج أحمد عبد العاطي.

فراس سعيد روحي فيك فراس تصريح 55 مشكلة حب

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