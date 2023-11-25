السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«saib» يتعاون مع «ماستركارد» لتعزيز المدفوعات الرقمية والشمول المالى فى مصر

saib
saib

أعلن بنك saib عن شراكته مع شركة ماستركارد لتعزيز المدفوعات الرقمية والشمول المالى فى مصر. واختار البنك الشركة كشريك فى مجال المدفوعات بهدف تنويع محفظة منتجاته، ورقمنة المدفوعات، وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال طارق الخولى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib: «الشراكة مع ماستركارد ستمكن البنك من التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية ودعم التحول الرقمى، بما يضمن مواكبة التطور فى هذا المجال، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة».

وأضاف أن بنك saib يسعى دائمًا إلى تعزيز الشمول المالى، وتشجيع التحول نحو اقتصاد رقمى شامل فى مصر؛ لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفى، ويعد هذا البروتوكول استكمالًا للنجاحات السابقة بين بنك saib وشركة ماستركارد للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الإلكترونى. 

بدوره، علّق خالد الجبالى، الرئيس الإقليمى لشركة ماستركارد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلًا: «إن علاقتنا القوية مع بنك saib تؤكد التزامنا بدعم برامج الشمول المالى والتحول الرقمى داخل مصر وخارجها، فمن خلال اعتمادنا على حلول الدفع المبتكرة لدينا، نهدف إلى تعزيز خطط البنك وتنويع محفظة منتجاته، بالإضافة إلى المساهمة فى إنشاء مجتمع أكثر تمكينًا رقميًا».

بنك saib شركة ماستركارد الشمول المالي

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