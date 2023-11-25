شئون الأسرى: نحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن المفقودين من أسرانا

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن الشعب الفلسطيني يسعده استقبال أي شاب محرر، كون الصفقة تنفذ في خضم حرب آثمة وشلال دم ما زال متدفقًا، فيكون الاستقبال محدودًا ويؤخذ بعين الاعتبار أن أهلنا ما زالوا موجوعين ومنهم مَن تحت الأنقاض.

وشدد قدورة، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن يظهر الشعب الفلسطيني موحدين متعاضدين، متآخين متحابين، قائلًا: "هذه الصورة يجب أن يعكسها شعب فلسطين وهو يواجه الابتلاء الكبير المتمثل في العدوان الآثم".

وأضاف: "نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن مفقودين من الأسرى الفلسطينيين".