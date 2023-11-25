"جراحة دقيقة" لاستئصال ورم تشفي مريضا من "شلل نصفي" بالمنوفية

أجرت مستشفى شبين الكوم التخصصي، عملية جراحية ذات مهارة دقيقة عبارة عن استئصال ورم بالنخاع الشوكى الصدري ضاغط على النخاع الشوكي، أدى لشلل نصفي بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة.

وجرى التدخل جراحيا واستئصال الورم بالكامل بالميكروسكوب الجراح، وباستخدام أحدث أجهزة مراقبة العصب داخل العمليات، وتم عمل توسيع القناة العصبية واستئصال الورم بالكامل بالميكروسكوب وتثبيت الفقرات الصدرية بشرائح ومسامير.

ضم الفريق الجراحي الدكتور محمد الفقي، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ومناظير العمود الفقري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، والدكتورسامح طيره، استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، ونخبة متميزة من التمريض والفنيين بإشراف الدكتور مصطفى أبوحليمة مدير المستشفى.

واستعاد المريض الحركة بصورة جزئية بعد العمليات مباشرة، ويتم استكمال التأهيل الطبي مع العلاج الطبيعي بالمستشفى لحين تحسن المريضة بالكامل وعودتها للحياة بصورة طبيعية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والميدانية من فريق العمل بالمديرية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة المستشفيات.

وعلى صعيد آخر، كان قد قامت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في إطار جولاتها الميدانية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالمرور مساءً على كل من مستشفى صدر شبين الكوم ومستشفى قويسنا المركزي.

وتفقدت خضر أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، وقسم الأشعة ومتابعة الأجهزة الطبية وتم توجيه مستشفى قويسنا لإضافة عدد (4) آسرة عناية أطفال، ليصبح الإجمالي (8) آسرة، وأبدت بعض الملاحظات واجبة التنفيذ، كما حرصت على تفقد الصيدليات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بها، وتابعت أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، ونسب الأعطال وما تم من تطوير كما تأكدت من تواجد الأطباء والتمريض فى أماكن عملهم.