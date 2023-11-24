ما هي حقيقة تصفية حركة حماس بعد انتهاء الحرب؟.. إسماعيل هنية يجيب

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة لا تخشى من أي تهديدات بالتصفية أو الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها تمثل جزءًا أصيلًا من الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال بكل شجاعة وصمود.

وقال هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حركة حماس لم تقم بتصفية أي من عناصرها بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، وإن ما تم الإفراج عنه من النساء والأطفال الأسرى هو نتيجة للمفاوضات مع الاحتلال بوساطة مصرية.

وأشاد هنية، بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية والوساطة لوقف العدوان على غزة، مؤكدا أن مصر خاضت معارك تاريخية لصالح القضية الفلسطينية وأنها تحظى بكل الاحترام والتقدير من قبل الشعب الفلسطيني.

وأضاف هنية، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي ضرورة وطنية واستراتيجية لمواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، داعيا جميع الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن إجراء الانتخابات العامة.

واخنتم هنية حديثه بالتأكيد على أن المقاومة الفلسطينية كشفت العدو الإسرائيلي وأنها قادرة على الدفاع عن شعبها وأرضها، موجها رسالة إلى أبناء فلسطين قائلا: "أنتم اليوم تحررون الإرادة العربية وتكتبون تاريخا جديدا للأمة".