أستاذ قانون دولى: مصر نجحت فى وقف أشرس قتال بعد 49 يومًا

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مصر تعتمد على القانون الدولي في تحديد مواقفها، وأشاد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أدانت الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف سلامة، في مداخلة هاتفية بقناة "النيل للأخبار"، أن مصر تؤكد دائمًا على موقفها الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية والمناهض للعنف والاستيطان، وذلك اتضح من خلال نجاحها في تأمين هذه الهدنة الإنسانية المؤقتة بعد مرور 49 يومًا من أشرس وأطول نزاع مسلح بلغة الأرقام.

وأوضح سلامة، أن هناك آليات قانونية متاحة لرفع دعاوى ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن فلسطين قد استفادت من إحدى هذه الآليات عندما رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا على أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والاضطهاد، وتسعى إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة.