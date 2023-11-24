الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيمون تشيد بجهود الرئيس السيسى فى وقف إطلاق النار بغزة (خاص)

سيمون
سيمون

أشادت الفنانة سيمون، بدور مصر التي كانت وسيط قوي في تنسيق هدنة لمدة ٤ أيام بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سيمون في تصريحات، خاصة لـ"الدستور": "أتمنى أن تقود الهدنة إلى الهدوء والسلام بكرامة وقوة، ونتمنى أن تمر الأزمة"، مثمنة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي القوية والواضحة للجميع أمام العالم في الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

ودعت الفنانة سيمون للرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يظل شامخًا، ويحافظ على الحقوق، وللشعب الفلسطيني بالنصر المبين والكرامة والصمود للحصول على حقوقهم وأرضهم.

وبدأ سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي تمت بوساطة مصرية قطرية الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بعد ليلة استمر فيها القصف الإسرائيلي المكثف على أرجاء قطاع غزة، واستبقتها قوات الاحتلال باقتحام مشفى الإندونيسي.

ومنذ صباح اليوم بدء الآلاف بمغادرة مراكز الإيواء وتوجهوا إلى منازلهم في المناطق الشرقية للقطاع، لا سيما في جنوب وادي غزة.

وشوهد الآلاف في شوارع رفح وخانيونس ودير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى مع توقف سماع الانفجارات وغياب حتى الآن لتحليق طائرات الاحتلال.

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