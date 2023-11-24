الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": معبر رفح يستقبل المحتجزين بغزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلى

سيارات الصليب الأحمر
سيارات الصليب الأحمر عند معبر رفح

قال أحمد بشتو، موفد "القاهر الإخبارية"، إنه منذ العدوان الإسرائيلي قبل الأخير على غزة في 2014 كانت مفاتيح الحرب في أيدي الدولة المصرية، وأيضًا كانت في تلك الحرب مفاتيح حل الأزمة الحالية في أيدي مصر وقطر، من خلال إلزام الجانب الإسرائيلي بهدنة إنسانية لمدة أربعة أيام.

الممارسات الإسرائيلية العنيفة 


وأكد أحمد بشتو، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اليمين الإسرائيلي المتطرف كان يريد استمرار القصف العنيف برًا وبحرًا وجوًا على الشعب الفلسطيني، ولكن تم قبول الهدنة نظرًا للضغوط الكبيرة التي تعرضت لها حكومة نتنياهو من الخارج والداخل.

مصر تتسلم المحتجزين الآن 

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تتسلم 24 محتجرًا بقطاع غزة من الصليب الأحمر وتتوجه بهم إلى الجانب المصري من منفذ رفح.

وأشار إلى أن معبر رفح يستقبل الآن بالفعل المحتحزين بقطاع غزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

أحمد بشتو موفدة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية تبادل الأسرى

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