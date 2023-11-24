الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسماعيل هنية: مصر وقطر بذلتا جهودًا حثيثة للتوصل إلى اتفاق الهدنة فى غزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن الأشقاء في مصر وقطر بذلوا جهودًا حثيثة ودبلوماسية نشطة خلال الفترة الماضية، من أجل التوصل لاتفاق الهدنة في غزة.

وأضاف هنية، خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن بدورنا نعبر عن شكرنا الجزيل للدولتين الكريمتين ونؤكد الاستعداد لاستمرار العمل معهما لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة وإغاثتها العاجلة بكل حاجتها المعيشية والطبية وحماية الشعب الفلسطيني في القدس والضفة".

كما أشار هنية، إلى أهمية استمرار كل الجهود العربية والإسلامية والدول الصديقة، وفي مقدمتها روسيا والصين لتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز تطلعاته في الحرية والعودة والاستقلال وضمان عدم تهرب الاحتلال من استحقاقات هذه المعركة.

إسماعيل هنية هنية حماس حركة حماس مصر قطر غزة القاهرة الإخبارية

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