هنية: الاحتلال رضخ لإرادة شعبنا ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه تم التوصل إلى اتفاق للهدنة وتبادل محدود للأسرى مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف هنية، خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "التحية لعناصر حركة حماس، العدو الإسرائيلي راهن على استعادة المحتجزين والأسرى لدى القسام والمقاومة في غزة عبر فوهة البنادق والقتل والإبادة الجماعية وكل أشكال الإرهاب التي لم يعرف التاريخ لها مثيلًا".

وتابع: "أعلم أن العدو لن يقبل بوقف إطلاق النار، ورفض في هذا السياق تطبيق قرار مجلس الأمن الذي نص على الهدن الإنسانية، لكنه وبعد قرابة 50 يومًا من جرائمه ووحشيته وأمام صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة التي واجهته بكل ثبات، رضخ الاحتلال لإرادة شعبنا الأبي، ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة".