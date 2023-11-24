الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط محاولة 10 أشخاص التنقيب عن الآثار أسفل منزل بالمنوفية

تنقيب عن أثار
تنقيب عن أثار

أحبطت أجهزة الأمن في المنوفية محاولة 10 أشخاص للتنقيب عن الأثار أسفل أحد المنازل، والقبض عليهم واتخاذ اللازم.

تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المُشار إليه وأمكن ضبط (10 أشخاص) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة (قطرها 2 متر بعمق 10أمتار)، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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