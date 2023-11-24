الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسى صمام الأمان للمنطقة العربية

هشام عبدالعزيز، رئيس
هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية دعم فلسطين كانت شديدة الأهمية، وتاريخية في مضمونها في لحظة فارقة للقضية الفلسطينية.

وأضاف عبدالعزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن كلمة الرئيس السيسي، حملت رسائل واضحة تدل على عقيدة سياسية راسخة، فيما يتعلق بالثوابت الوطنية المصرية التي لا تقبل المزايدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتابع: "الرئيس السيسي أكد على معاني مهمة جدًا على مدار الأزمة والصراع في غزة، وهو أن عملية التهجير، سواء في الداخل أو الخارج أمر مرفوض نهائيًا، وغير قابل للتنفيذ، خاصة إذا كان التهجير القسري على الأراضي المصرية، وهو أمن قومي مصري، ومصر لن تسمح بتصفية القضية على حسابها".

مصر ستظل القلب النابض للأمة العربية

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي، لها دلالة واضحة على أن مصر ستظل القلب النابض للأمة العربية، وأن الرئيس السيسي، سيظل يدافع عن الأمن القومي العربي، وهو صمام الأمان للمنطقة العربية ككل، وهو رمانة الميزان في الكثير من الملفات العالمية.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن جهود مصر منذ السابع من أكتوبر الماضي ستكتب بحروف من نور في الدبلوماسية والوطنية والعروبة المصرية، حيث أعطى الرئيس السيسي، إشارة البدء لاستمرار شريان الحياة الممتد من مصر إلى فلسطين حيث النضال والصمود.

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