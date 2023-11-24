خبير: التداعيات الاقتصادية لحرب غزة فاقمت أزمة التضخم

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن الحرب على غزة أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه منذ 7 أكتوبر والأسواق العالمية تتداعى بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين السائدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حرب غزة تركت آثارًا وتداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل وجود أزمات أخرى بالفعل مثل الأزمة الأوكرانية المتسببة في صدمات الأسعار وتفاقم التضخم.

خبير: تأثير حرب غزة ضِعفا تأثير الحرب الأوكرانية

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتزايد تكاليف النقل واللوجستيات وهي المحركات الأساسية لعمليات النمو الاقتصادي، أثَّر في متوسط معدلات التضخم بأوروبا لتأتي حرب غزة بتأثيرات مضاعفة على الاقتصاد العالمي؛ نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية من موقع يمثل قلب العالم.

وتابع أن حالة الارتباك التي تسود الاقتصاد العالمي بسبب هذه الحرب قد تكون ضعفيِّ الآثار التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.