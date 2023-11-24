الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستجدات سريان الهدنة.. بدء إدخال 200 شاحنة مساعدات لغزة ووصول 20 مصابًا لمصر

شاحنة مساعدات
شاحنة مساعدات

أكد محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية، أنه سيتم إدخال 200 شاحنة مساعدات إلى  قطاع غزة، اليوم، لافتًا إلى أن الشاحنات بدأت في إفراغ حمولتها.

 وصول 20 مصابًا إلى المستشفيات المصرية

وقال  المراسل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه وصل منذ السابعة صباحا، 20 مصابا للانتقال إلى المستشفيات المصرية، مشيرا إلى توافد مزدوجي الجنسية، والذي سيكون مرتقب أن يكون هناك المزيد من التوافد خلال الساعات المقبلة.

كما أكد موفد القاهرة الإخبارية، أن هناك آلاف اللترات من السولار دخلت قطاع غزة منذ بدء الهدنة صباح اليوم الجمعة.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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