الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سلة الأهلي" تطيح بأحلام الاتحاد وتتأهل لنهائي دوري المرتبط

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط عقب الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 85-79 في مباراة إياب الدور نصف النهائي.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في إياب نصف نهائي دوري المرتبط بالتعادل بنتيجة 66-66، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وأنهى رجال الاتحاد السكندري الشوط الأول من مواجهة إياب نصف نهائي دوري المرتبط بالتقدم على الأهلي بنتيجة 35/26 في صالة برج العرب بالأسكندرية.

وانتهى الربع الثالث من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في إياب نصف نهائي دوري المرتبط، بتقدم زعيم الثغر بنتيجة 53-49 بفارق 4 نقاط.

قبل أن يعود الأهلي ويفرض التعادل في مباراة مثيرة.

وتشهد مباراة اليوم عودة الإسباني أوجوستي بوش للقيادة الفنية للأهلي من داخل أرض الملعب بعد إيقافه لمباراتين على خلفية تعرضه للطرد في مواجهة الزمالك بذهاب ربع النهائي.

ويتواصل غياب الثنائي سيف سمير قائد الفريق وعمر عزب صانع الألعاب عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة فيم يخوض أحمد عمر مباراة اليوم بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء الثلاثاء الماضي.

بدأت الفترة الأولى بأداء دفاعي متزن من الفريقين ولم ينجح أي منهما في فرض سيطرته الكاملة على المباراة حيث تبادلا التقدم إلى أن أنهى الاتحاد ربع اللقاء الأول بالتفوق 12/16.

ومع انطلاق الفترة الثانية تمكن إيهاب أمين ومارك ليونز من تسجيل ثلاثيتين متتاليتين ليتعادل الفريقان 18/18 قبل أن يتبادلا التقدم.

وتوقف الأهلي عند النقطة 26 وتفنن لاعبوه في إهدار الكرات ليعود زعيم الثغر للتقدم من جديد وينهي نصف اللقاء الأول بالتقدم 26/35.

كان رجال الاتحاد السكندري قد حسموا المباراة الأولى بنتيجة 75/61.

وفاز ناشئو الأهلي تحت 18 سنة بمباراتي الصغار ذهابًا وإيابا بواقع 79/57 للذهاب و63/57.

ويكفي الاتحاد الفوز بهذه المواجهة من أجل حجز ثاني مقاعد النهائي فيم يحتاج الأهلي للفوز أيضا من أجل خطف بطاقة العبور.

ومن المقرر أن يلعب الفائز أمام سموحة في النهائي.

اقرأ أيضا.. نصف نهائي المرتبط.. الأهلي يفرض التعادل على الاتحاد بنتيجة 66-66 ويتجهان للوقت الإضافي
 

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