الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: مخابرات الاحتلال فشلت في تحديد مكان المحتجزين لدى حماس

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن العالم العالم بأكمله سيعلم بعد سنوات كافة التفاصيل الدقيقة التي توجد في غرف عمليات الكيان الصهيوني، حيث سيتم الإفصاح عن مظاهر الدعم الذي تلقاه الاحتلال من الخارج بالكامل، لذا تفاصيل الحرب سيُكشف عنها بالتأكيد مستقبلًا.

حرج حكومة نتنياهو

وأكد حمودة، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن في حال حدث تغيير في الإدارة الصهيونية أو الأمريكية فسوف نجد الخصوم يحرصون في هذا التوقيت على كشف الأسرار والمعلومات.

أضاف أن الاحتلال فشل استخباراتيًا في الحصول على معلومات عن المحتجزين، كما أنها فشلت من قبل في معرفة موعد الهجوم.

الفشل في تحرير الأسرى 

وأشار إلى أن نتنياهو قال إن الاحتلال قادر على تحرير الأسرى المتواجدين لدى الفصائل الفلسطينية، لكن لم يستطع عمل هذا حتى الآن، ولهذا هناك احتجاجات داخلية كثيرة من قبل شعب الاحتلال على حكومته.

عادل حمودة الصحفى عادل حمودة القاهرة الإخبارية جمال عنايت الحرب بفلسطين

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