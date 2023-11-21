الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: إسرائيل تعاني من هيستريا التصريحات حول التهجير

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن مصر أوضحت عن موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي مكان بالعالم، وهذا ما أكدت عليه جلسة البرلمان المصري اليوم أيضًا.

أضاف حمودة، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخابرية"، أن الرئيس السيسي عبر عن ذلك بشكل واضح خلال مقابلته الرسمية وفتح الميكرفون لتصل رسالته وكانت خطوة لافتة للنظر وهذا إعلان واضح وإنه ليس هناك في الخفاء شيء يختلف عن العلن.

تابع أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تقر قبول المفاوضات المالية ومفاوضات الحدود وإذا أقر البرلمان شيء أصبح محصنًا بعدم الإلغاء وهذه هي قوة السلطة التشريعية التي تستمد قوتها من الشعب باعتبارهم ممثلين الأمة.

رغبة في التخلص

وأكد أن هذه الجلسة جاءت في وسط "الخبل" والهستيريا الإسرائيلية وأخرها تصريحات وزير الاستخبارات الإسرائيلية التي اقترحت توزيع الفلسطينيين على العالم، فالقضية لم تصبح دفعهم إلى الحدود المصرية فقط ولكن هناك رغبة في التخلص منهم.

عادل حمودة الهستيريا الإسرائيلية الفلسطينيين التخلص منهم للتهجير القسرى للفلسطينيين

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