محمد عبدالرحمن عن مشاركته بمؤتمر "تحيا مصر": أتاح لى الالتحام بشعبى النبيل

أعرب الإعلامي محمد عبد الرحمن، عن سعادته وفخره الشديد بالمشاركة في مؤتمر "تحيا مصر تضامنا مع فلسطين"، الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة الدولي.

وقال "عبد الرحمن" في تصريح لـ"الدستور"، إن اللافت للانتباه في المؤتمر الشعبي الحاشد باستاد القاهرة لدعم أهلنا في غزة، هو التوافق التام بين الشعب وقيادته، مردفًا: "لدى ملاحظتان الأولى أن الشعب المصري الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته، لأنه يؤمن بعدالتها، ويؤلمه بعمق ما تمارسه إسرائيل من وحشية دموية في حق الفلسطينيين".

وأضاف أن الشعب المصري يرى في مواقف قيادته انعكاسًا صادقًا لموقفه المبدئي هذا، وهو ما برهن عليه الالتفاف الشعبي المدهش حول الرئيس في ستاد القاهرة.

وتابع: "ملاحظتي الثانية التي لا تقل أهمية تتعلق بشعبنا نفسه، الذي يتقاطر بعشرات الألوف لتلبية أي دعوة تأتيه لمناصرة الحق والعدل، هذا شعب حيوي مقدام، لا يتردد في الوقوف إلى جانب المظلومين المقهورين، أيًا كان ثمن ذلك".

وعن رسالته لأهل غزة قال محمد عبد الرحمن: "بالنسبة لي فإن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي مؤشر أساسي من مؤشرات مستوى الالتزام الأخلاقي لدى البشر".

وأضاف: "كيف يمكن للإنسان في أي مكان أن ينعم براحة الضمير، وأن يظن نفسه (كائناً أخلاقيًا) وأمامه شعب كامل يُسرق ويُهان ويُقتل أو يُشرّد؟".

وتابع: "تصوُّري أن من بين بدايات انصلاح حال الإنسانية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يُتيح للفلسطينيين الحياة الحرية على أرضهم".

وعن مشاركة مراسلة القاهرة الإخبارية الفلسطينية دانا أبو شمسية والمخرج الفلسطيني محمد المصري، قال محمد عبد الرحمن: "سعدت بلقائهما سعادة حقيقية، ليس فقط لأنهما يُكنّان محبة صادقة لوطني مصر، لكن أيضًا لأنهما يؤمنان كما أومن بأن الغَلَبة في النهاية لن تكون للأكثر تسليحًا ولا للأشد قسوة، بل للأكثر صمودًا والأشد تشبثاً بأرضه؛ الغلَبة ستكون للحق".

واختتم قائلا: "أحب أخيرًا أن أعبر عن عميق امتناني لاختياري مُقدمًا لهذا المؤتمر، لنبل غايته، ولأنه أتاح لي الالتحام بشعبي النبيل (الجدع) كما يحلو للرئيس وصفه".