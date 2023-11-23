جمال عنايت: تأكيد الرئيس على "خط أحمر" يعنى أن هناك نقطة لا يمكن تجاوزها

قال الإعلامي جمال عنايت، إنه لا بد للحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو أن تنتهي، وأن يكون هناك حكومة إسرائلية أخرى.

أضاف عنايت، الخميس، خلال تقديمه تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية أنه يجب أن يكون هناك قدر من السماح والوعي للمجتمع الإسرائيلي عن مصلحتهم، لكن الهيسيتريا الإسرائيلية لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن هناك رسائل متضمنة في مسألة ماذا يحدث في المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح عنايت أن الرئيس السيسي كرر أكثر من مرة واضعًا ومحددًا خط أحمر وهي مسألة التهجير والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن هذه المسالة مبدأية جرى إعمالها عشرات المرات على مختلف المستويات قبل ذلك، لكن في لغة الخطاب السياسي عندما تذكر كلمة خط أحمر فهذا يعني أن هناك نقطة ما لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، ومن حق الدولة أن تستخدم كل الامكانيات لديها من أجل الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي.