رفيق عوض: الدور المصرى دائمًا ما يشكل للفلسطينيين "شبكة أمان"

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن الدور المصري دائمًا مهم ويشكل للفلسطينيين شبكة أمان ودائمًا موقف القاهرة يسجل مع الأهداف القومية الكبرى والمصلحة الاستراتيجية للشعبين المصري والفلسطيني هام جدًا.

أضاف عوض، الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المصالح العربية بكل أشكالها والمصلحة الوطنية المصرية الفلسطينية هى الأساس، لافتًا إلى أن الموقف المصري واضح وعمليًا يشكل رافعة للصمود الفلسطيني ونطلب تعزيزها وتقويتها.

أوضح أنه يمكن الضغط على أمريكا ويمكن أيضًا الضغط على إسرائيل ويمكن ابتزازهم بالمواقف ومواجهتهم ومجابهتهم، فلا يمكن لأي خطة يضعها الجانب الأمريكي والإسرائيلي أن تنجح، فهذه المواقف تشكل روافع للصمود الفلسطيني وهي أيضًا ستستفيد من هذا الصمود.