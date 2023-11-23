نتنياهو: السلام مع السعودية لن يتحقق إلا بالقضاء على حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن انتصار بلاده في الحرب التي تشنها على قطاع غزة المحاصر بمثابة انتصار للجميع.

وزعم في مقابلة لفضائية “فوكس نيوز”، مساء الخميس: هذه ليست حرب إسرائيل فقط، بل حربكم أيضًا، ويجب أن ننتصر فيها، كما انتصرنا على النازية وفزنا في المعركة ضد داعش والقاعدة.

وادعى أن بلاده تحارب من أجل مستقبل الجميع؛ الفلسطينيين والإسرائيليين، والشرق الأوسط، والدول العربية، وامتداد اتفاقيات إبراهام، والسلام مع المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب القضاء التام على حماس، زاعمًا: لو دمرنا حماس نضمن السلام والأمن ومستقبلا أفضل للجميع.

وجدد المزاعم الخاصة بأن حماس تمنع المدنيين من مغادرة مواقع الحرب، ووقع في زلة لسان بقوله: ليست حماس من..، قبل أن يتدارك بالقول: ليست إسرائيل، بل مسئولية حماس أنها تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية ويختبئون وراء المدنيين.