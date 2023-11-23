ضبط منتجات منتهية الصلاحية بالوراق.. وجارٍ تحرير محضر بالواقعة

ضبطت سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك محاولة بعض التجار بيع منتجات غذائية منهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجار تحرير محضر وإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس الجهاز قد وجه رسالة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بضرورة احترام الجمهور خلال التعامل سواء المواطن الذى يرغب في الحصول على السلعة، أو أصحاب المحلات التجارية مع التعريف بشخصية العاملين بالجهاز خلال عملهم في الحملات الرقابية وفقا للإجراءات، كما أن الحملات الرقابية ستركز على مدى التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة وعدم البيع بسعر أزيد من المعلن، وتحرير محاضر للمخالفين، مع ضرورة وجود الفواتير، إضافة الى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته.

وضبطت سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك، تلاعب إحدى الشركات في منطقة الوراق في أسعار السكر الذى يتم طرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيهًا، حيث تقوم بتغيير السعر وبيعه بسعر يتراوح بين 45 و50 جنيهًا، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وحرر محضر وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويشن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، حملات مكثفة على الأسواق، للتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات بالسعر المعلن وتحرير محاضر للمخالفين، كما تركز الحملات الرقابية على ضرورة وجود الفواتير، إضافة إلى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضًا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته.

يأتي ذلك في الوقت الذى شن فيه جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 212 محضرًا.