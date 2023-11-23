"شؤون الأسرى": نأمل من مصر وقطر إجبار الاحتلال على احترام الهدنة

قال ثائر شريتح، الناطق باسم هئية شؤون الأسرى والمحررين إن الاتفاق بين الأشقاء المصريين والقطريين كان حول عودة 150 من الأسرى مقابل 50 أسيرة وطفل محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وأن يكون أساس الإفراج مبني على الأقدمية.

جرائم الاحتلال

وأكد شريتح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال هو السبب الأساسي وراء تأجيل الهدنة، حيث لا يريد التوقف عن حصد الأرواح.

تابع "نأمل من الأشقاء المصريين والقطريين أن يجبروا الاحتلال على احترام هذه الهدنة وعدم التلاعب بأرواح الفلسطينيين".

هدنة الحرب

أشار إلى أن الاحتلال يسعى جاهدًا إلى تعطيل العمل بالهدنة المتفق عليها من أجل تدمير أكبر قدر ممكن من كيان فلسطين، هذا علاوة عن رغبتهم في المزيد في حصد الأرواح على الأراضي الفلسطينية.