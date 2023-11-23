علي الحجار ضيف "سولد أوت" على شاشة cbc.. غدًا

يستضيف الإعلامي محمود سعد، في حلقة غد الجمعة، من برنامجه "سولد أوت - كامل العدد"، على قناة "CBC" المطرب الكبير علي الحجار.

ويتحدث "الحجار" خلال الحوار لأول مرة عن الكثير من الأسرار والتفاصيل التي تخص مشواره الفني والمُعاناة التي مرّ بها والده الموسيقار إبراهيم الحجار، في بداية رحلته.

كما يتحدث علي الحجار، عن سر تميزه في عالم تترات المسلسلات وخاصة الدراما الصعيدية وكواليس تعاونه مع كل من: عمار الشريعي، سيد حجاب، عبدالرحمن الأبنودي، وعمر خيرت.

ويُعرَض الموسم الجديد من برنامج "سولد أوت - كامل العدد" يوميِّ الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساءً على قناة ‏CBC.

علي الحجار ضيف "سولد أوت" الجمعة

وتم تصوير حلقة علي الحجار، الجمعة قبل الماضي، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية بوسط القاهرة.

ويكشف "الحجار" خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية والتي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء حفل موسيقي، ويتغنى خلاله الحجار بباقة من أعماله الشهيرة، أبرزها: "مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي".