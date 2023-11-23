الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علي الحجار ضيف "سولد أوت" على شاشة cbc.. غدًا

علي الحجار
علي الحجار

يستضيف الإعلامي محمود سعد، في حلقة غد الجمعة، من برنامجه "سولد أوت - كامل العدد"، على قناة "CBC" المطرب الكبير علي الحجار.

ويتحدث "الحجار" خلال الحوار لأول مرة عن الكثير من الأسرار والتفاصيل التي تخص مشواره الفني والمُعاناة التي مرّ بها والده الموسيقار إبراهيم الحجار، في بداية رحلته.

كما يتحدث علي الحجار، عن سر تميزه في عالم تترات المسلسلات وخاصة الدراما الصعيدية وكواليس تعاونه مع كل من: عمار الشريعي، سيد حجاب، عبدالرحمن الأبنودي، وعمر خيرت.

ويُعرَض الموسم الجديد من برنامج "سولد أوت - كامل العدد" يوميِّ الخميس والجمعة الساعة التاسعة مساءً على قناة ‏CBC.

علي الحجار ضيف "سولد أوت" الجمعة

وتم تصوير حلقة علي الحجار، الجمعة قبل الماضي، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية بوسط القاهرة.

ويكشف "الحجار" خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية والتي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء حفل موسيقي، ويتغنى خلاله الحجار بباقة من أعماله الشهيرة، أبرزها: "مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي".

عروض برنامج Sold Out حفل الحجار كامل العدد فى Sold Out Sold Out حفل الحجار علي الحجار ضيف سولد أوت كامل العدد غد ا علي الحجار ضيف سولد أوت كامل العدد غد ا

مواد متعلقة

"فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد وهنا الزاهد يدخل المونتاج تمهيدًا لعرضه

سيمون لـ"الدستور": سعيدة بالتعاون مع صديقتى غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

سيمون لـ"الدستور": طرحت "رمز الصمود" حزنًا على أهلنا في فلسطين.. ونتمنى أن تقود الهدنة للسلام

ملخص أحداث الحلقة 4 من مسلسل زينهم.. أحمد داوود يتورط مع عصابة الأدوية

ملخص الحلقة 3 من زينهم.. اختفاء جثة من المشرحة يُعرّض أحمد داوود للمساءلة القانونية

"بنقدّر ظروفك".. أحمد الفيشاوى يستعد لتجربة سينمائية جديدة

رمضان 2024.. أمينة خليل أحدث المنضمين لـ"الكبير أوى 8"

معسكر مغلق للانتهاء من تصوير "حالة خاصة" عبر watch it

الأكثر قراءة

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

توافد المواطنين إلى ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

سيمون لـ"الدستور": طرحت "رمز الصمود" حزنًا على أهلنا في فلسطين.. ونتمنى أن تقود الهدنة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء