الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين عام اتحاد الصحفيين: 60 شهيدًا من الصحفيين حتى الآن فى غزة

جريدة الدستور

أكد علي المرعبي، أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، أن ما تعرض له الصحفيون في غزة هو جريمة موثقة، والهدف منها هو إسكات الصوت الإعلامي وتقويض نقل الحقيقة لكل أنحاء العالم، حتى لا ينكشف حجم مجازر جيش الاحتلال داخل القطاع واستهدافهم للمدنيين خاصة الأطفال والنساء.

60 شهيدًا من الصحفيين

وقال «المرعبي» خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية «dmc»، إن عدد الشهداء بلغ حوالي 60 شهيدًا حتى الآن من الصحفيين، وذلك الرقم يعد غير مسبوق على مستوى العالم، في مدة لم تتجاوز 45 يومًا، لافتًا إلى أنه من الواضح أنّ الكيان الصهيوني يستهدف الصحفيين لإسكاتهم وعدم نقل الحقائق الميدانية بقطاع غزة إلى الرأي العام ودول العالم.

جدارية تضم جميع أسماء الشهداء الصحفيين بغزة

وأضاف أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا: توجد احتفالية بالشهر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بباريس، وسيتم رفع الستار عن جدارية تضم جميع أسماء الشهداء الصحفيين بغزة، موضحًا: "أرسلنا معلومات كاملة وبالأسماء لمنظمة (مراسلون بلا حدود) لتوثيقها".

كما أكد تحديد موعد مع الرئيس الفيدرالي للإعلام بأوروبا لمناقشته في قضية استهداف الصحفيين بغزة؛ بهدف إغلاق كاميراتهم وإسكاتهم لعدم نقل الحقيقة.

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