الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قضية تهريب و2009 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضية تهريب

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2009) مخالفات مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (53 ) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (303) أحكام قضائية متنوعة.

-فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (8 قضايا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم التهريب المنافذ قطاع أمن المنافذ

مواد متعلقة

ضبط سائق وتاجر بحوزتهما 2 طن سكر تموينى بالقاهرة

ضبط 46 سلاحًا و29 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان

بحوزتهما 360 طربة حشيش.. ضبط عاطل وزوجته بتهمة إدارة مصنع مخدرات

القبض على مهندس زراعى بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه من منصبه

"الداخلية" تستجيب لطلب إنشاء إشارة مرور بشارع المقريزي وإصلاح غرفة تليفونات بمصر الجديدة

"الداخلية" تكشف حقيقة اتهامات بانتحال صفة رجل شرطة والنصب

ضبط 678 مخالفة لقائدي الدراجات النارية خلال 24 ساعة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

مختصون من "الطرق والكبارى" يشرفون على رفع كوبرى مشاة أحمد عرابى

مالك السيارة المتسببة في حادث كوبري أحمد عرابي يرشد عن منزل السائق

رحيل رائد أدب الأطفال يعقوب الشارونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء