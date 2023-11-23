الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نساء من ذهب.. سيدات "العجميين" بالفيوم يصنعن الحبال من ليف النخيل لمساعدة أزواجهن (فيديو)

سيدات قرية بأكملها
سيدات قرية بأكملها بالفيوم فى ظهر أزواجهن.. يصنعن الحبال من

قرية العجميين التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، تلك القرية التي يعمل فيها النساء في مهنة واحدة من أمام منازلهن، لمساعدة أزواجهن فى الحياة وتربية الأطفال.

وقالت أم أحمد، من سيدات قرية العجمييين، لـ "الدستور" إنها تعمل في مهنة تفتيل ليف النخيل منذ أكثر من 15 سنة، حيث تستيقظ من الساعة الخامسة صباحًا للعمل وتقوم بصناعة أحبال من ليف النخيل، ثم تدخل المنزل لعمل الطعام، وتعود في الفترة المسائية لاستكمال العمل، مُضيفةً أن تلك المهنة هي الوحيدة التى تعتمد عليها في مصدر رزقها.

وأضافت وفاء محمد، من سيدات قرية العجميين: "أعيش مع زوجي وأولادي الثلاثة داخل المنزل، وفكرة العمل جاءت لمساعدته على ظروف الحياة وتربية الأطفال، ونعمل أنا وزوجي في صناعة الحبال من الليف أمام المنزل".

وأشارت إلى أن سيدات القرية  تعمل بالمهنة لمساعدة أزواجهن و"نحن ورثنا تلك المهنة منذ زمن بعيد.. نشتري كمية من الليف ونقوم بصناعته أحبال بأطوال معينه ثم نقوم ببيعه من جديد".

فيما أوضحت سعاد محمد، من سيدات قرية العجمييين: "نشترى الليف من التاجر، ثم نقوم بتخزين جزء منه للصيف خاصة أن في الصيف لا يوجد الليف لأن الليف يتم الحصول عليه فى موسم قص النخيل وتجميله، ونصنع فى اليوم بين 300 إلى 400 حبل، وممكن يزيد ويتم بيعه بالـ 50 حبل وسعرها بين 10 إلى 15 جنيهًا، حيث نقوم بتحضير كمية من الليف ثم نقوم بوضعها فى المياه حتى نستطيع التعامل معها، ثم تفريغها وبعد ذلك نبدأ فى صناعة الحبل، فطول الحبل الواحد 120سنتيمتر ويستخدمه المزارعين فى موسم القمح فى تجميع القمح قبل الحصاد".

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سيدات قرية بأكملها بالفيوم ليف النخيل قريه العجميين بمحافظة الفيوم صناعة الحبال

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