الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 31 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

تحصين
تحصين

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم  الخميس، قد بلغ 31 ألف و500 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023.

حملات بجميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية

وأضاف الدكتور حاتم أنور  مدير مديرية الطب البيطري، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفى سياق آخر،  أسفرت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، عن ضبط  مخالفات وتحرير 8 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

 

الطب البيطرى بالغربية الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لترقيم الماشية وتسهيل التحصين

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