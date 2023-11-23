الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة تكشف الإسعافات الأولية لعضة الكلب

عضة الكلب
عضة الكلب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب، والتى تتضمن:

 

1- القيام بإيقاف النزيف

2- غسيل الجرح بالماء والصابون

3- وضع ضمادة خفيفة على الجرح

4- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج وتلقى مصل السعار.

ما يقرب من 50 ٪ من عقر الكلاب تدخل البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية والعقدية البسترة، وكذلك البكتيريا السخامية.

ويمكن للكلاب غير المحصنة والمتوحشة أن تحمل داء الكلب وتنقله.

وتتمثل العناية بجرح عضة الكلب حول منع البكتيريا من التسبب في الإصابة بالعدوى.

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل.. نتنياهو: لن نطلق سراح أى أسير فلسطينى مطلع فى قتل إسرائيليين

اختناق وإخلاء.. كواليس 30 دقيقة من الذعر فى القرية الذكية

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 فى البنوك المصرية

درجات الحرارة اليوم الخميس 23-11-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من مخيم العروب

الاحتلال يدعى اكتشاف أنفاق تحت مجمع الشفاء تابعة لحركة حماس

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة