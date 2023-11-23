وزارة الصحة تكشف الإسعافات الأولية لعضة الكلب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب، والتى تتضمن:

1- القيام بإيقاف النزيف

2- غسيل الجرح بالماء والصابون

3- وضع ضمادة خفيفة على الجرح

4- نقل المصاب لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج وتلقى مصل السعار.

ما يقرب من 50 ٪ من عقر الكلاب تدخل البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية والعقدية البسترة، وكذلك البكتيريا السخامية.

ويمكن للكلاب غير المحصنة والمتوحشة أن تحمل داء الكلب وتنقله.

وتتمثل العناية بجرح عضة الكلب حول منع البكتيريا من التسبب في الإصابة بالعدوى.