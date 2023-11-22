الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد أبو بكر: الوساطة المصرية القطرية للهدنة في غزة أصبحت حديث العالم

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الوساطة المصرية القطرية وتوصلهما لاتفاق يقضي بـهدنة إنسانية في غزة، أصبحت حديث العالم أكمله، وتدخل الهدنة حيز التنفيذ فجر الخميس ولمدة 4 أيام.

وأضاف “أبو بكر” خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مصر وقطر استطاعا أن يخلقا هدنة بين حماس وتل أبيب، وأصبح ذلك حديث كل وكالات الأنباء، مؤكدًا أن العالم أجمع شهد على قدرة مصر وتأثيرها في القضية الفلسطينية.

وأكد أن المفاوضات شاقة ولم تكن سهلة، وهذه الهدنة ليست كل الطموح والأمل والعدل ولكنها خطوة في ضوء الممكن، حيث تضمن الهدنة إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في إسرائيل، ووقف الطيران بجنوب القطاع، من الساعة العاشرة للساعة الرابعة، مع وقف تحليق الطيران بالشمال. 

دخول المساعدات لغزة

كما أشار أبو بكر، إلى أن الهدنة تتضمن إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا، كما أن الهدنة صالحة للتكرار مرة أخرى.

خالد أبو بكر الوساطة المصرية القطرية لهدنة إنسانية حديث العالم حماس المفاوضات دخول المساعدات لغزة

مواد متعلقة

أبرز بنود الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسري والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

"حماة الوطن": الهدنة الإنسانية فى غزة كسرت شوكة الاحتلال المتغطرس

رشا إسحق: الهدنة الانسانية تتويج لجهد ومثابرة الرئيس السيسي لحل الأزمة

صناعة النواب: الهدنة الإنسانية فى غزة تعكس نجاح القيادة السياسية برئاسة السيسى

آخر أخبار الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل في غزة

الأكثر قراءة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل| لسرقة أعضائهم.. فضيحة لجيش الاحتلال بسرقة جثث شهداء غزة من مستشفى الشفاء

ملخص آخر حلقة من مسلسل صوت وصورة مفاجآت عديدة وغير متوقعة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات