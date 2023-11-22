خالد أبو بكر: الوساطة المصرية القطرية للهدنة في غزة أصبحت حديث العالم

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الوساطة المصرية القطرية وتوصلهما لاتفاق يقضي بـهدنة إنسانية في غزة، أصبحت حديث العالم أكمله، وتدخل الهدنة حيز التنفيذ فجر الخميس ولمدة 4 أيام.

وأضاف “أبو بكر” خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مصر وقطر استطاعا أن يخلقا هدنة بين حماس وتل أبيب، وأصبح ذلك حديث كل وكالات الأنباء، مؤكدًا أن العالم أجمع شهد على قدرة مصر وتأثيرها في القضية الفلسطينية.

وأكد أن المفاوضات شاقة ولم تكن سهلة، وهذه الهدنة ليست كل الطموح والأمل والعدل ولكنها خطوة في ضوء الممكن، حيث تضمن الهدنة إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في إسرائيل، ووقف الطيران بجنوب القطاع، من الساعة العاشرة للساعة الرابعة، مع وقف تحليق الطيران بالشمال.

دخول المساعدات لغزة

كما أشار أبو بكر، إلى أن الهدنة تتضمن إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا، كما أن الهدنة صالحة للتكرار مرة أخرى.