"الأرصاد" تحذر المواطنين من الشبورة: ظاهرة جوية خطيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن نشاط كثيف للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الشبورة المائية، ويجب على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، معقبة: "ظاهرة جوية خطيرة".

وقدمت هيئة الأرصاد عددًا من النصائح الخاصة للمواطنين أثناء السير في الشبورة الصباحية منها الآتي:

-القيادة بهدوء تام

-عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية

-إضاءة كشافات الشبورة المائية

-زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

وتشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة، استمرار استقرار الأحوال الجوية على جميع الأنحاء ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس لطيفًا غدًا على السواحل الغربية مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد. وبحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس غدًا ليلًا مائلًا للبرودة على أغلب الأنحاء.

وحول فرص الأمطار خلال الساعات القادمة، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس لن يشهد غدًا أي فرص للأمطار في أي من المناطق، بل تنعدم الأمطار تمامًا، وتعود بعد غدًا الجمعة، لتكون خفيفة نسبيًا على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدًا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.