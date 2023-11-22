الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تحذر المواطنين من الشبورة: ظاهرة جوية خطيرة

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن نشاط كثيف للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

 

نصائح الأرصاد للمواطنين  

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الشبورة المائية، ويجب على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، معقبة: "ظاهرة جوية خطيرة".

وقدمت هيئة الأرصاد عددًا من النصائح الخاصة للمواطنين أثناء السير في الشبورة الصباحية منها الآتي:

-القيادة بهدوء تام 

-عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية 

-إضاءة كشافات الشبورة المائية 

-زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار 

- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة صباحًا.. والعظمى بالقاهرة 18

وتشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة، استمرار استقرار الأحوال الجوية على جميع الأنحاء ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس لطيفًا غدًا على السواحل الغربية مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد. وبحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس غدًا ليلًا مائلًا للبرودة على أغلب الأنحاء.

وحول فرص الأمطار خلال الساعات القادمة، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس لن يشهد غدًا أي فرص للأمطار في أي من المناطق، بل تنعدم الأمطار تمامًا، وتعود بعد غدًا الجمعة، لتكون خفيفة نسبيًا على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدًا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة
جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 18 درجة
شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.

الأرصاد فرص الأمطار درجات الحرارة الشبورة المائية ظاهرة جوية خطيرة

مواد متعلقة

دورة تدريبية شاملة للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب بمطار القاهرة

الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة صباحًا.. والعظمى بالقاهرة 18

مصر تمثل افريقيا في اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات

تعرف بالتفاصيل على آليات سفر المشرفين لبرامج الحج هذا العام

وزير السياحة: سيتم الاعلان قريبًا عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالاستثمار

تعرف على تكلفة العمرة من مصر ٢٠٢٣

الأكثر قراءة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل| لسرقة أعضائهم.. فضيحة لجيش الاحتلال بسرقة جثث شهداء غزة من مستشفى الشفاء

ملخص آخر حلقة من مسلسل صوت وصورة مفاجآت عديدة وغير متوقعة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات