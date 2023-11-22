الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث أمريكى: واشنطن تعارض نزوح سكان غزة لبلد آخر

غزة
غزة

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعارض نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة المدمر إلى دولة أخرى.

وأضاف ساترفيلد، أن سكان غزة الذين نزحوا إلى جنوب القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية "يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في الشمال في أقرب وقت ممكن"، وفقًا لوكالة رويترز.

ومضى قائلًا إن الولايات المتحدة "تريد أن ترى إسرائيل تنجح في حملتها"، وحذر حزب الله اللبناني طالبًا منه بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذا أراد تجنب التصعيد.

المبعوث الأمريكي الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد الفلسطينيين غزة

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