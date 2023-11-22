الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام منتدى شباب الدلتا بإقبال جماهيري في دمياط

منتدى شباب
منتدى شباب

أعلن الدكتور وليد الشاذلي مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، عن  ختام فعاليات منتدى شباب الدلتا بدمياط، حيث انعقدت خلال الأيام الماضية فعاليات منتدي شباب الدلتا بدمياط برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي بدأ تدشين المنتدى بدمياط يوم السبت الماضي، بمعهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.

ينفذ المنتدى من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وكيان سند شباب الدلتا النسخة  الثانية.

ويشرف على التنفيذ بدمياط مديرية الشباب والرياضة بدمياط بقياده الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية في دمياط.

ينفذ الملتقى شباب كيان سند الدلتا ويقام الحدث بمحافظات المنوفية  والدقهلية  والغربية  والشرقية  والقليوبية  ودمياط وكفر الشيخ  وبورسعيد والبحيرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

يعتبر تدشين الكيان والذي استمر لأربعة أيام  بمثابة منصة تثقيفية حوارية لشباب الدلتا  للخروج منها بتوصيات حقيقية تخدم محافظات الدلتا في سوق العمل ومختلف أوجه مجالات الحياة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وقال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن الشباب يمثل 60 ٠/٠  من المجتمع المصري، ويعول عليه كثيرا في إحداث تغيير حقيقي لنهضة مصر، وأشار أن وزارة الشباب والرياضة تقدم العديد من البرامج والأنشطة التى تستهدف الشباب لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم  في مختلف المجالات، وأن دور الشباب هو دور توعوى لزيادة المشاركة في الاستحقاقات الإنتخابية

وأكمل وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، انه تشهد المحافظة مشاركة واسعة من قبل الشباب في النزول والحشد والمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشر الوعي اللازم حول أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

منتدى شباب أحداث دمياط الدلتا 12 مركز شباب أشرف صبحي

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