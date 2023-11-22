طرح فيلم "وداعًا جوليا" بدور العرض العربية خلال ديسمبر

بعد نجاح انطلاقته في دور العرض المصرية والفرنسية، ينطلق الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، بدور العرض الإماراتية ابتداءً من 14 ديسمبر المقبل ويُعرض في سينمات دول الخليج بالسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين بداية من يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر.

تفاصيل وأحداث فيلم "وداعًا جوليا"

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

أبطال فيلم "وداعًا جوليا"

الفيلم بطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم الممثل نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر، ومن تأليف واخراج محمد كردفاني.

نجاحات عديدة لفيلم "وداعًا جوليا"

كانت مصر هى المحطة الأولى برحلة الفيلم في أواخر أكتوبر الماضي وبلغت إيراداته 2.5 مليون جنيه في أول 3 أسابيع عرض، متفوقًا في أسبوعه الأول على العديد من الأفلام الأمريكية الضخمة، ليسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في شباك التذاكر المصري على الإطلاق، وأوروبيًا بدأت عروضه في فرنسا على أكثر من 50 شاشة في 21 مدينة في بداية شهر نوفمبر.

واكتسب الفيلم زخمًا في مشواره نحو الأوسكار، بعد إعلان النجمة لوبيتا نياونجوه، الحائزة على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years a Slave (والمعروفة بأدوارها في فيلم Us وسلسلة Black Panther)، عن انضمامها لفريق عمل الفيلم كمنتجة منفذة، وهو ما يعد دعمًا مباشرًا منها للفيلم الذي يمثل السودان في النسخة الـ96 من جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم روائي دولي 2024.

كما تم اختيار الفيلم للمرحلة الأولى في التصويت لجائزة جولدن جلوب 2024 لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، والتي ستُعلن عن قائمتها القصيرة في شهر ديسمبر المقبل.