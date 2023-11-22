الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الموارنة الكاثوليك في مصر يحيون ذكرى 3 من قديسيها الرسل

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة الشهيدة سيسيليا وفالريانوس وتيبورسيوس اللذين معها، واستشهدت القديسة سيسيليا في روما، ودفنت في مدافن أحبار المدينة، في مقبرة كاليستوس، نظرًا لشرف الأسرة التي تنتمي اليها. وكذلك القدّيسان فالريانوس ونيبروسيوس نالا إكليل الشهادة في روما. وفي عام 821، ثلاثة من أحبار روما، مكسيموس الشهيد، ولوسيوس المعترف واوربانوس. فنقلت كلها إلى كنيسةٍ عبر نهر التيبر، دعيت لذلك كنيسة القديسة سيسيليا.

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "بل نَجِّنا مِنَ الشِّرِّير" : في هذا الطلب الّذي نقوم به (في الصّلاة الرّبّية)، يدلّ عل أنّ الشريرّ ليس مجردًا، بل هو يدلّ على شخص: الشيطان، السيئ، الملاك الذي يقاوم الله. إبليس يعني من "يلقي بذاته ليعيق" قصد الله" و "عمله الخلاصيّ " الذي أتمّه في الرّب يسوع المسيح. "كانَ مُنذُ البَدءِ قَتَّالاً لِلنَّاس ولَم يَثبُتْ على الحَقّ لأَنَّه ليسَ فيه شَيءٌ مِنَ الحقّ. فَإِذا تكَلَّمَ بِالكَذِب تَكَلَّمَ بِما عِندَه لأَنَّه كذَّابٌ وأَبو الكَذِب"، إنّه "إِبْليسُ والشَّيطان، مُضَلِّلُ المَعْمورِ كُلِّه". به دخلت الخطيئة والموت العالم، وبالغلبة النهائية عليه "تحرّرت الخليقة كلّها من الخطيئة والموت". " نَعلَمُ أَنَّ كُلَّ مَن وُلِدَ للهِ لا يَخطأَ لكِنَّ المَولودَ للهِ يَحفَظُه فلا يَمَسُّه الشِّرِّير. نَحنُ نَعلَمُ أَنَّنا مِنَ الله وأَمَّا العالَمُ فهُو كُلُّه تَحتَ وَطْأَةِ الشِّرِّير".

لقد تمّ الانتصار على "سيِّد هذا العالَمِ" مرّة واحدة، في الساعة التي أسلم فيها الرّب يسوع ذاته بحريّة إلى الموت، ليعطينا حياته. إنّها دينونة هذا العالم، وسيِّد هذا العالَمِ يلقى خارجًا". لقد "طارَدَ المَرأَةَ الَّتي وَضَعَتِ الوَلَدَ الذَّكَر"، غير أنّه لم يكن له سلطان عليها، فحواء الجديدة، "الممتلئة نعمة" من الرُّوح القدس، قد حُفِظت من الخطيئة ومن فساد الموت..." فغَضِبَ... على المَرأَة، ومضى يُحارِبُ سائِرَ نَسلِها الَّذينَ يَحفَظونَ وَصايا الله ". لذلك "يَقولُ الرُّوحُ والعَروس (أي الكنيسة): تَعالَ!... آمين! تَعالَ، أَيُّها الرَّبُّ يَسوع"، بما أنّ مجيئه ينقذنا من الشرّير.

عندما نطلب النّجاة من الشرّير، نصلّي أيضًا للتحرّر من كلّ الشرور الحاضرة والماضية والمستقبلة، التي هو صاحبها أو الدافع إليها. وفي هذا الطلب الأخير تحمل الكنيسة إلى أمام الآب كل بؤس العالم. وهي تلتمس مع الخلاص من الشرور التي تثقل البشريّة، عطية السلام النفيسة، ونعمة الانتظار الثابت لمجيء الرّب يسوع المسيح. وهي إذا، تصلّي هكذا، تسبق في تواضع الإيمان استعادة كلّ البشر وكلّ شيء فيمن بيده "مَفاتيحُ المَوتِ ومَثْوى الأَموات"، "الَّذي هو كائِنٌ وكانَ وسيَأتي". 

احتفالات الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية بمصر الكنيسة المارونية عظة احتفالية

مواد متعلقة

الأنبا نيقولا انطونيو عن "صوم الميلاد": "تهذيب وليس تعذيب"

يحتفل بها الكاثوليك.. من هي الطوباوية ماريا فورتوناتا فيتي راهبة بنديكتينية؟

في عيد دخول العذراء الهيكل.. الكنيسة المارونية: "فضّلنا العالم الأرضي على العالم العُلويّ"

"بالقرب من جبل صهيون".. الأقباط يحتفلون بذكرى تدشين كنيسة "مريم الجديدة"

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية أنجيلا ورفقائها الأربعة عشر

في ذكراها.. تفاصيل قصة دخول العذراء للهيكل

ابرزها رحيل والدة السيدة العذراء.. 3 مناسبات يحتفل بها الأقباط اليوم

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القدّيس غريغوريوس الذيكابولي

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع تاكيس جونياس

الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وتغيير لونها 29 نوفمبر

"الأرصاد" تكشف طقس الخميس والظواهر الجوية المتوقعة

الرئيس السيسى: يجب حصول الشعب الفلسطينى على حقه المشروع فى إقامة دولته والعيش بسلام

نصيحة الثعلب.. تفاصيل ما دار بين حازم إمام وأحمد فتوح قبل أمم افريقيا

الرئيس السيسى: أسلوب تفاعل المجتمع الدولى مع العدوان على غزة يعد تجسيدًا للانتقائية فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات