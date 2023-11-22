الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

بثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية  الذي يبحث المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل نساء وأطفالا وهدنة مؤقتة في  قطاع غزة.

وتظهر اللقطات اجتماعا موسعا لأعضاء الحكومة وعددهم 30 وزيرا بمشاركة قادة عسكريون وأمنيين ورجال دين يهود.

وجاء الاجتماع الموسع عقب اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي بحث صفقة التبادل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الاجتماع: أمامنا قرار صعب.. جميع الأجهزة الأمنية تدعمه بالكامل، فيما أكد وزير الدفاع يواف غالانت: سيواصل الجيش الإسرائيلي (بعد الهدنة) العمل بكل قواته وقوته الكاملة (في قطاع غزة).. هذا المخطط صعب ومؤلم (استئناف الهجوم على غزة) من وجهة نظر إنسانية. لكنه أيضا المخطط الصحيح.

وقال مصدران مطلعان على مفاوضات اتفاق صفقة الأسرى لوكالة فرانس برس، إن الصفقة تتضمن هدنة لخمسة أيام تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والأعمال القتالية.

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مصدر مصرى مسئول لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة بغزة

الموقف العربي ليس أخلاقيًا فقط ولكنه قانوني أيضًا

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة إن الموقف العربي ليس أخلاقيا فقط ولكنه قانوني أيضا.

ونوه بأن جولات وزراء الخارجية العرب هي للتأسيس لإزالة الحصانة القانونية عن إسرائيل، في الاستمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات السافرة، والجرائم التي تشكل جرائم حرب وتؤسس لفجوة بين أجيال، ستؤدي إلى دوامات عنف أخرى.

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