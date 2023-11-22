الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الشباب والرياضة يعلن تفاصيل تطوير استاد القاهرة وبرنامجه للميداليات الأولمبية (فيديو)

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على تطوير المنطقة المحيطة باستاد القاهرة وإنشاء منشآت خدمية ورياضية فيها، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بربط الملعب بالمجتمع بشكل أكبر.

وأوضح صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أنه تم افتتاح شارعين جديدين في محيط استاد القاهرة لتسهيل حركة المرور والوصول إلى الملعب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع إحدى الشركات لإدارة منطقة الخدمات التي تم إنشاؤها في المنطقة.

وأضاف صبحي، أن الوزارة وضعت برنامجًا علميًا مجسدًا لتطوير الرياضة المصرية وزيادة عدد الميداليات الأولمبية، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بالحصول على ست ميداليات، وهو ضعف ما حققته في ريو دي جينيرو 2016.

وتابع أن الوزارة تستهدف الحصول على ما بين 8 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس 2024، ولا تقل عن 15 ميدالية في أولمبياد 2028، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامجها بالتعاون مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز العلمية والطبية.

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