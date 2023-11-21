الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تشارك بالمؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية (صور)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م، بحضور أعضاء الحزب، وكبار الشخصيات العامة، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة، وبحضور عدد كبير من فئات الشعب المصري الذي يقدر عددهم حوالي 7 آلاف مواطن.

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي بالمؤتمر الجماهيري الحاشد، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية.

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر لحزب مستقبل وطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م الذي يعكس القدرات التنظيمية للحزب الكبيرة.

وقال إن هذا الحشد والدعم لمرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي يرجع لسبب أساسي وهو أن مرشحنا مخلص في عمله ولديه الرغبة الصادقة لوضع مصر والمصريين دائمًا في المكانة التي تليق، حيث أكد أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عديدة في جميع المجالات في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن المرحلة الصعبة من بناء الوطن قد مرت والتي شملت مشروعات البنية التحتية ومشروعات اقتصادية ضخمة وتدشين العديد من المبادرات الصحية ومبادرة حياة كريمة وغيرها، مؤكدًا أن الإنجازات لم تكن أن تتحقق بدون قيادة حكيمة وواعية قادرة على مواجهة جميع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية سواء في الداخل أو الخارج. 

ولفت إلى أن موقف مصر في القضية الفلسطينية كان واضحًا منذ البداية وهو لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهجير الفلسطينيين لأي مكان وخصوصًا سيناء، وأنه نبه العالم بأن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الانسان من حيث التعليم والثقافة والصحة والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

مصر السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية

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