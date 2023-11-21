الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمناسبة مرور 65 عامًا على إنشائها..

محافظ القاهرة يشهد احتفال جمعية الصداقة المصرية الصينية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية المقامة

 شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الاحتفال الذى أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية بمناسبة مرور 65 عامًا على إنشاءها بقصر عابدين.

وشارك فى الحفل اللواء محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  ود. عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بحضور السفير أحمد والي  رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية،  والوزير يانج وانمينج رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية،  ولياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ولي مينجيوان رئيس وفد مقاطعة شانسي، وعدد من الوزراء والسفراء السابقين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.

 

محافظ القاهرة: العلاقات المصرية الصينية في تطور في كافة المجالات 

وأكد محافظ القاهرة، أن احتفال اليوم مثال واضح على ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور في كافة المجالات منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العلاقات المصرية الصينية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد مرحلة من الازدهار والتعاون المشترك،  والتي ترتكز على علاقات الصداقة التاريخية بين الحضارتين العريقتين، كما تشمل كذلك الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أن ما توفره القيادة السياسية من تعاون بين الكيانات الاقتصادية المصرية والصينية يخلق بيئة للتطوير والتنمية  تتحقق من خلالها المصالح المشتركة للبلدين في إطار  الجهود المصرية ذات التوجهات التنموية في ضوء رؤية مصر 2030، والتي تسهم في تأسيس علاقات مستقبلية اكثر شمولًا وتوسعًا تحقق مصالح وآمال الشعبين.

IMG-20231121-WA0040
IMG-20231121-WA0040
IMG-20231121-WA0026
IMG-20231121-WA0026
IMG-20231121-WA0039
IMG-20231121-WA0039
IMG-20231121-WA0037
IMG-20231121-WA0037
IMG-20231121-WA0038
IMG-20231121-WA0038
IMG-20231121-WA0035
IMG-20231121-WA0035
IMG-20231121-WA0036
IMG-20231121-WA0036
IMG-20231121-WA0034
IMG-20231121-WA0034
IMG-20231121-WA0032
IMG-20231121-WA0032
IMG-20231121-WA0033
IMG-20231121-WA0033
IMG-20231121-WA0031
IMG-20231121-WA0031
الجمعية المصرية الصينية قصر عابدين محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظ القاهرة

مواد متعلقة

«الصحة» زيادة أسرة منظومة الرعايات الحرجة بـ105 أسرة فى محافظة القاهرة

محافظة القاهرة تبدأ فى تطهير 6 مخرات للسيول استعدادا لموسم الشتاء

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين