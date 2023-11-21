"تحت الجلد البارد".. فهم ظاهرة الشعور بالبرودة الدائمة في الجسم

تعد ظاهرة الشعور بالبرودة الدائمة في الجسم مشكلة صحية تواجهها العديد من الأشخاص حول العالم وحالة تجعل الأفراد يشعرون بالبرودة بشكل مستمر، حتى في الأوقات التي يكون فيها الطقس معتدلًا والجسم مغطى بالملابس الدافئة.

هذا الشعور المستمر بالبرودة ليس مجرد شعور عابر، بل قد يؤثر على جودة حياة الأفراد ويسبب لهم الانزعاج والتوتر.

خلال السطور التالية، نرصد أسباب وعوامل هذه الظاهرة الغامضة التي تجعل الجسم يشعر بالبرودة طوال الوقت. سنلقي نظرة على التأثيرات المحتملة مثل انخفاض درجة حرارة الجو وقلة الدورة الدموية.

أسباب محتملة للشعور بالبرودة الدائمة في الجسم، ومنها:

1. انخفاض درجة حرارة الجو

يمكن أن يكون السبب الأساسي للشعور بالبرودة هو انخفاض درجة حرارة الجو المحيط. في حالات الطقس البارد، يمكن أن يشعر الشخص بالبرودة بشكل عام في جسمه.

2. قلة الدورة الدموية

يمكن أن تكون قلة الدورة الدموية سببًا للشعور بالبرودة الدائمة في الجسم. عندما يكون تدفق الدم غير كافٍ إلى مناطق معينة من الجسم، قد يحدث انخفاض في درجة حرارتها، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة.

3. مشاكل في الغدد الصماء

قد يكون هناك اضطراب في وظيفة الغدد الصماء، مثل اضطرابات في الغدة الدرقية، والتي قد تؤثر على توازن حرارة الجسم وتسبب شعورًا دائمًا بالبرودة.

4. نقص فيتامينات ومعادن

قد يكون نقص بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم سببًا للشعور المستمر بالبرودة. على سبيل المثال، نقص فيتامين ب12 أو حديد يمكن أن يؤثر على وظائف الجسم المرتبطة بالحرارة.

5. فقر الدم (الأنيميا)

يعاني الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم من نقص في خلايا الدم الحمراء أو نقص في الهيموجلوبين، مما يؤثر على توزيع الحرارة في الجسم ويسبب الشعور بالبرودة.

6. اضطرابات الغدة الدرقية

تفرز الغدة الدرقية هرمونات تؤثر على عملية التمثيل الغذائي وتوازن حرارة الجسم. اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية مثل فرط نشاطها (فرط تحويل هرمونات الغدة الدرقية) أو قصور نشاطها (قصور تحويل هرمونات الغدة الدرقية) يمكن أن تتسبب في شعور دائم بالبرودة.

7.التعرض للتوتر والقلق

يمكن أن يؤثر التوتر والقلق المستمر على وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم حرارة الجسم. قد يشعر الأشخاص المصابون بالتوتر المستمر بالبرودة نتيجة لتأثيره على نظامهم العصبي