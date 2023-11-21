الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تكليف بثينة السيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف بثينة السيد عوض السيد السعفان بالدرجة الأولى للمجموعة النوعية للوظائف التخصصية، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

و استقبل رئيس الجدامعة  بثينة السيد لتسليمها القرار، مُقدمًا لها أسمى آيات التهنئة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

 التأكيد على ضرورة العمل على تطوير منظومة الوافدين

كما أكد الدكتور ناصر مندور على ضرورة العمل على تطوير منظومة الوافدين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة أعدد الوافدين.

ومن جانبه - أعطى الدكتور محمد سعد زغلول تعليماته الأولى لمدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث،  بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لرقمنة القطاع، والبدء في التسجيل الإلكتروني للبيانات كخطوة أولى.

يُذكر أن بثينة السيد شغلت منصب مدير إدارة الوافدين قبل صدور قرار تكليفها بالعمل مدير الإدارة العامة للدراسات العليا.

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