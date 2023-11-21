الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية: 16 طلب إحاطة لتوضيح إجراءات الدولة للحفاظ على الأمن القومى

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

تقدم الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس تضامن النواب  بطلب إحاطة اليوم  لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بناءا على 16 توصية لطلب إحاطة للحكومة لتوضيح الإجراءات والسياسات التى إتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومى.

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية فى بيان له منذ قليل أن نواب الشعب تابع منذ اللحظة الأولى تعدى الكيان الصهيونى على الشعب الفلسطيني حيث أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بقوة وحزم أنام العالم أجمع وانتفض الشعب المصرى مطالبين بدعم الشعب الفلسطينى ضد هذا التوجه  الصهيونى فى مسألة التهجير القسري.

وأضاف زعيم الأغلبية  أن الأحداث أخذت فى التصاعد وحدثت مجازر أمام مرأى ومسمع من العالم من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات ورصد سيارات الإسعاف وهدم بيوت المدنيين أمام شعب أعزل لاحول له ولاقوة والشعب المصري ظل يتابع هذه المشاهد المأساوية ودعا السيد رئيس  مجلس النواب الى جلسة طارئة انتهى فيها نواب الشعب إلى تفويض فخامة السيد الرئيس فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ورفض مسألة التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.

 وأستطرد  زعيم الأغلبية  ثم أخذت الأحداث تتصاعد أكثر فأكثر وبدأ نواب الشعب يلاحظ تصميم الكيان الصهيونى فى تنفيذ مخططاته وأحلامه التى رسمها منذ عام 1948 بتهجير الشعب الفلسطيني من دولته رغم أن الكيان هو نبت شيطانى فى أرض عربية فلسطينية خالصة وإزاء هذا التصعيد استشعر النواب فى المخاطر مما دفعنا إلى توصية 16 طلب إحاطة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى منع تنفيذ مخطط الكيان الصهيونى ودعم الشعب الفلسطيني الذى أعلن أنه رافض هو أيضا التهجير من فلسطين لذا نحن نطالب الحكومة فى توضيح الإجراءات والسياسات التى إتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومى ونعلن للعالم أجمع أن الشعب المصرى رافض بكل المقاييس ولايقبل أبدا المساس بأمنه القومى ولا السماح بتهجير الشعب الفلسطيني تهجيريا قسريا.

الدكتور عبد الهادى القصبى الأمن القومي بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء مستقبل وطن

مواد متعلقة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات متفرقة على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالى قطاع غزة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رموها في غرفة صرف صحي.. تفاصيل قتل سيدة وعشيقها ابنتها قبل محاكمتهما

"الدفاع العراقية" ترسل طائرة مساعدات غذائية للعريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تدك عددًا من القطاعات فى غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": "حزب الله" يعلن استهداف منزل لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة

وزارة الاقتصاد الفلسطينية: الاحتلال أغلق 255 منشأة اقتصادية بحوارة منذ بدء العدوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه