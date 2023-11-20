الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تضامن النواب": سنعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع فى فلسطين (فيديو)

مجلس النواب
مجلس النواب

أعرب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والمقدسات، مشيدًا بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وقال القصبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذي يبث على قناة "المحور"، إن مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع في فلسطين، وإن النواب أعلنوا تأييدهم لأي إجراءات يتخذها الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الشعب المصري يتابع بقلق وحزن ما يحدث في فلسطين، ويندد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الأشقاء في غزة والقدس، مؤكدًا أن ما يحدث يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في الحرية والكرامة.

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