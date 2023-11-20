الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": الهدنة فرصة حماس لإعادة ترتيب جبهتها

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن قادة الحرب في إسرائيل يسعون لهدنة حتى يتم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك عددا من الضغوط تمارس على الحكومة الإسرائيلية، لعل أبرزها المظاهرات في الشارع والتي كانت سببًا في إصدار بيان الهدنة.

ونوهت أبوشمسية، أن إعطاء الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، ساهم في نجاح حماس سياسيًا على الحكومة الإسرائيلية، خاصة ونحن على مشارف صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وأضافت أن الهدنة التي أشار لها تساعد حماس على إعادة ترتيب جبهتها مرة أخري، وهذا ما أثاره عدد من المسئولين الإسرائيليين بشأن مخاوفهم من التعرض لقصف حماس من جديد.

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