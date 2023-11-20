أيمن الرقب: الإعلام المصري فتح جميع منصاته لنصرة فلسطين

قال أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الشاحنات المصرية وقفت عند معبر رفح استعدادًا للدخول من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني الباسل.

جرائم الاحتلال

وأكد أيمن الرقب، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الباسل، حيث يدعي الاحتلال حربه للمقاومة ولكن على أرض الواقع يتم قصف نساء وأطفال غزة.

وأضاف في حديثه، أن الإعلام المصري فتح جميع منصاته المرئية والمسموعة والمكتوبة من أجل توصيل أصوات الشعب الفلسطيني للخارج، وبالتالي يمكن القول إن منصات الإعلام كانت الفارس الأول في هذه الأزمة.

أحداث 7أكتوبر

وتابع: "حركة حماس خدعت الجانب الإسرائيلي السنوات الماضية، حيث اعتقد الاحتلال أن غزة أصبحت هادئة الآن، لذا جاءت أحداث ٧ أكتوبر بما لا تشتهي السفن بالنسبة للجانب الإسرائيلي".

واستطرد: "ترك الشعب الفلسطيني غزة يعني انتهاء القضية الفلسطينية مدى الحياة، لذا الشعب الفلسطيني يرفض بروحه هذه المخططات التي لا تحترم الإنسانية الشعبية الفلسطينية".