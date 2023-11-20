أمين عام "التعاون الخليجى" لـ"القاهرة الإخبارية": حكومة نتنياهو ملطخة بدماء الفلسطينيين

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن حكومة نتنياهو ملطخة بدماء الفلسطينيين ولا نتوقع منها استجابة لمطالب المجتمع الدولي.

وأضاف البديوي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية، أن المجلس يتواصل مع مصر والأردن وبقية الدول الفاعلة لوقف العدوان على قطاع غزة ونأمل أن تسهم جولة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللا إنسانية في غزة.

وأشار إلى أن القمة العربية الإسلامية بالرياض أسفرت عن إنشاء لجنة مشتركة لزيارة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على إسرائيل، مطالبًا بضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة.

ونوه البديوي، أن دول المجلس أقرت خلال اجتماع مسقط تبرعات بقيمة أولية 100 مليون دولار للفلسطينيين، موضحًا أن إسرائيل تتجاهل دعوات المجتمع الدولي إلى وقف هجماتها البربرية على قطاع غزة.